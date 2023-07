Biker fuhren in Region Herzogenburg für guten Zweck

Zu einer Benefizausfahrt hatte wie schon in den vergangenen Jahren der MC „Death Bulls Northside“ eingeladen. 220 Biker waren dabei, als am vergangenen Samstag beim Pub 42 in der Herzogenburger Handelsstraße gestartet wurde. Statt einem Startgeld wurde um eine freiwillige Spende für die Aktion „Licht für Kinder“ ersucht. Außerdem gab es eine Tombola, bei der man ein Harley-Wochenende oder besonders originelle T-Shirts gewinnen konnte – und so kamen schlussendlich 5.641,50 Euro zusammen, die an Obfrau Nadja Elender übergeben wurden.

„Wir helfen unbürokratisch dort, wo den Eltern, Vereinen und Schulen die finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten versagt sind. Wünsche sind verbalisierte Träume der Kinder, beginnend bei praktischen Dingen wie einer Geh- und Stehhilfe, einem Therapiefahrrad oder therapeutischen Maßnahmen, die die Eltern finanziell nicht stemmen“, so Nadja Elender.

Diesmal ist das Geld für den achtjährigen Lukas und dem sechsjährigen Hendrik. Lukas hat ein Schlaganfall während der Geburt den Start ins Leben nicht leicht gemacht. Er hat spastische Hemipares, dadurch motorische Bewegungseinschränkungen, und wünscht sich eine Woche Intensivtherapie, die seine Gangsicherheit verbessert, sodass er später ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen kann. Hendrik leidet an Autismus und hat Schwierigkeiten beim Sprechen, ihm soll mit einem Hörwahrnehmungstraining geholfen werden. Er wird seine Welt immer mit anderen Augen sehen, aber das Training wird ihm helfen, sich besser zurecht zu finden.

Unter den Teilnehmern sah man viele heimische Biker-Asse wie Manfred „Baba“ Schauer, aber auch Gäste, wie 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Sascha Pospischil, die beiden Stadträte Erich Hauptmann und Max Gusel sowie Gemeinderat Jörg Rohringer, die spendeten, aber nicht mitfuhren.

Das Wetter hielt, es gab keinen Unfall – und so gab es nach der Rückkunft auf dem Pub-42-Gelände bei Speis und Trank noch ein paar gemütliche Stunden.