Herzogenburger Biker zeigten großes Herz

Dass sie ein großes Herz haben, zeigten vergangene Woche wieder einmal die Biker vom Pub 42. Markus Ortner sowie Martin Reinprecht von Beef + Burger hatten beschlossen, die Organisation „Licht für Kinder“ zu unterstützen. Es wurde gesammelt – und so kamen 1.500 Euro zusammen, die vom Beef + Burger-Team aufgestockt wurden, so dass 2.500 Euro an die Obfrau der Organisation, Nadja Elender, überreicht werden konnten.

„Licht für Kinder“ hat sich der Aufgabe gestellt, kranken, behinderten und benachteiligten Kindern Wünsche zu erfüllen – und ihnen so neue Zuversicht und neuen Lebensmut schenken. Mit dem Geld aus Herzogenburg wird die fünfjährige Andrea unterstützt, die nach einer Gehirnblutung in der ersten Lebenswoche und zweimaligem Schlaganfall schwerstbehindert und blind ist. Das Kind ist trotzdem fröhlich und tanzt gerne.