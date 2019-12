Der „Fischereiverein Unteres Traisental“, der seinen Sitz am Eisteich unmittelbar neben der Anlage der SC Eisschützen hat, unterstützt mit der sogenannten „Christbaumaktion“ mehrere Einsatzorganisationen, Schulen und Kindergärten als auch soziale Einrichtungen.

Am vergangenen Wochenende begann der Fischereiverein mit Obmann Josef Frank mit dem Verkauf von Christbäumen. Zum Auftakt des Verkaufs hat er Gutscheine an die Traismaurer Bildungs- und Sozialeinrichtungen als auch Blaulichtorganisationen übergeben. In den nächsten Tagen und Wochen können die Christbaum-Gutscheine je nach Bedarf eingelöst werden.

Verein lädt zur Perchten-Show ein

Als nächste Aktivität lädt der „Fischereiverein Unteres Traisental“ zu einer Perchten-Show am Samstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr am Eisteichgelände herzlich ein. Dabei werden mehrere Perchtengruppen mit ihren schaurigen Kostümen ein besonderes Spektakel zum Besten geben. Für das leibliche Wohl der Besucher wird durch den Fischereiverein und die SC Eisschützen Traismauer bestens gesorgt werden. Eintritt: freiwillige Spenden.