Traismaurer Läufer mit Staffellauf für den guten Zweck

In den Dienst der guten Sachen haben sich neuerlich die Lauffreunde Traismauer, eine rund 20 Personen umfassende Gruppe von Hobbyläufern, gestellt. Im Rahmen der Aktion „Adventlicht“ wurde dieses in Form eines Staffellaufs mit einer selbst gebauten Fackel an zwei Tagen von Mariazell über das Gscheid nach Lilienfeld, St. Pölten und anschließend nach Traismauer gebracht.

Im Beisein von Bürgermeister Herbert Pfeffer und Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger wurden die Lauffreunde mit Organisator Hans Reischek vor der Stadtpfarrkirche empfangen.

Während des Staffellaufs sammelten die Lauffreunde Spenden größtenteils aus dem persönlichen Umfeld. Auf der insgesamt 103 Kilometer langen Strecke wurde ebenfalls für den guten Zweck eifrig gesammelt. Nach dem kurzen Empfang folgte eine Andacht in der Stadtpfarrkirche.

Über Vermittlung von Bürgermeister Herbert Pfeffer wurde danach eine Spende durch eine Vereinsauflösung überreicht. Der Traismaurer Verein „Lower Austria Performance“ (Autoklub) mit rund 20 Mitgliedern hat aufgrund von geänderten Interessen der Mitgliedern die Aktivitäten eingestellt. Das restliche Vereinsvermögen (über 415 Euro) übergab man an Hans Reischek und die Lauffreunde übergeben. Mit dem Reinerlös des Adventlichtlaufs soll ein spezielles Dreirad für eine an einer seltenen Krankheit leidenden jungen Traismaurerin gekauft und übergeben werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.