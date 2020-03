Zusammengekommen sind über 10.000 Euro für Marie Nährer. Dadurch soll das Mädchen eine große Unabhängigkeit dazu gewinnen: Maries größter Wunsche ist es, mit ihren Klassenkammeraden der vierten Klasse der Volksschule Kapelln gemeinsam die Radfahrprüfung abzulegen. Allerdings kann sie selbst kein Fahrrad bedienen.

Marie leidet seit Geburt an einer Dysmelie an allen Extremitäten und an Spalthänden. Mit dem gesammelten Geld soll ein Handrad für die Schülerin gekauft werden. Bürgermeister Alois Vogl wünschte: "Viel Glück für die Radfahr-Prüfung!"