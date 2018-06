Eine Veranstaltung der besonderen Art erlebten die Schüler der Volksschule Großrust. Das Laufwunder, veranstaltet durch die Young Caritas, war ein voller Erfolg.

Die Lehrer organisierten das Laufwunder, wobei alle Schüler so viele Runden wie möglich liefen. Entweder wurden sie je gelaufener Runde oder mit einer pauschalen Summe von Eltern oder Verwandten gesponsert. Mit der Summe von 2.078 Euro kann ein Lerncafé der Caritas unterstützt werden. Gemeinsam liefen die Schüler 285,75 Kilometer.

Die Idee, in diesem Jahr an diesem Event mitzumachen, kam von Religionslehrerin Maria Magnet: „Ein großes Danke an die Sponsoren, Schüler, Lehrer und den Schulwart der Schule“, so Maria Magnet im Namen der Young-Caritas-Mitarbeiter.