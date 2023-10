Herzogenburger Schüler haben „geschnuppert“

58 Jugendliche – männlich und weiblich – der polytechnischen Schule waren in der berufspraktischen Woche wieder unterwegs, um sich für Lehrstellen zu interessieren und dem künftigen beruflichen Alltag Auge in Auge gegenüberzustehen. Von Montag bis Freitag versuchten sie bei den vielen Firmen und Konzernen zwischen Krems und St. Pölten, aber auch in Wien, das Schöne oder auch weniger Schöne, das es letztlich fast in jedem Beruf gibt, kennenzulernen. Manche Schüler schnupperten bei zwei verschiedenen Firmen, weil sie sich noch nicht ganz für einen Beruf entschieden haben. Auf die Fragen des NÖN-Mitarbeiters, der wissen wollte, ob sie schon sicher sind, welchen Beruf sie nach der Schule ergreifen werden, wurde oft mit „noch nicht ganz“ beantwortet – nur ein Jugendlicher, der im Landeskindergarten in der Herzogenburger Dr.-Karl Renner-Gasse schnupperte, sagte bestimmt: „Ich werde auf alle Fälle Kindergartenpädagoge.“

Lisa Marie Topala (links) schnupperte im Salon „Hair Fair" im City-Center. Sie könnte sich vorstellen, den Friseur-Beruf zu ergreifen. Foto: Hans Kopitz