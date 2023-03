Vortrag in Obritzberg-Rust: Glaube und Gottvertrauen

„Glaube braucht grundlegendes Gottvertrauen“, betonte der ehemalige Stadtpfarrer von Krems und langjährige Afrika-Missionar Helmut Buchegger beim Besinnungstag in Obritzberg, der von der Katholischen Männerbewegung organisiert worden war.

Um zu glauben, bedürfe es nicht des Wissens, sondern einer persönlichen Erfahrung der Anwesenheit Gottes in seinem Leben, führte Buchegger aus. Schon in der Bibel zeige sich Gott als „Da-Seiender“ für sein Volk. Dieses „Da-Sein Gottes“ müsse jeder selbst erfahren. Auch im Neuen Testament habe Jesus stets von Glaube als Beziehung gesprochen, nicht als Wissen. Buchegger rief die Anwesenden auf, im eigenen Leben jene Situationen zu suchen, in denen man die „Begleitung Gottes“ selbst gespürt habe und untermauerte dies mit Beispielen aus seinem eigenen Leben - als Jugendlicher bis hin zu seiner Zeit als Missionar in der Zentralafrikanischen Republik.

Angesprochen auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Christen in Europa und Afrika, schilderte Buchegger, dass Christen in Afrika selbstständiger seien und Gottesdienste auch dann organisieren, wenn kein Priester vor Ort ist.

