Am kommenden Samstag, 4. Mai, feiert die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt ihr 150-jähriges Bestehen. Sie blickt als eine von 37 Feuerwehren im Abschnitt Herzogenburg auf eine langjährige Geschichte zurück.

1869 taten sich 63 Ortsbewohner zusammen und gründeten am 19. November die Freiwillige Feuerwehr. Es handelte sich vermutlich um die 30. Gründung einer Feuerwehr in NÖ und ihre Aufgabe war es, „bei Schadenfeuer am Markte oder dessen nächster Umgebung im Umkreis einer Stunde nach Möglichkeit der Kräfte Hilfe zu leisten“. Sie stand damals unter dem Feuerwehrausschuss, der aus dem Bürgermeister Georg Herzog, dem Feuerwehr-Vorstand, Stiftskämmerer Aquilin Rogner, dem Hauptmann, Fleischhauermeister Anton Zanzinger, dessen Ersatzmann, Ledermeister Franz Thurner, und den Riegenführern, den beiden Kaufmännern Josef Schober und Karl Tugendsam, bestand.

„Wichtig ist mir vor allem die Gemeinschaft.“ Fritz Singer

Seit dem Gründungsjahr haben sich die Aufgaben der Feuerwehr allgemein gewandelt. Waren es damals die Brandeinsätze, die die Mannen auf Trab hielten, so sind es heutzutage die technischen Einsätze wie Verkehrsunfälle oder Naturkatastrophen – rund 130 aller Art pro Jahr –, die von den Frauen und Männern abgewickelt werden müssen. Nur durch eine ständige Aus-und Weiterbildung ist es möglich, diese Aufgaben zu bewältigen.

Einer, der fast auf die Hälfte der inzwischen 150-jährigen Wehr als immer noch aktives Feuerwehrmitglied zurückblicken kann, ist der 92-jährige Friedrich Singer, der am 15. August 1946, also vor knapp 73 Jahren, der Stadtfeuerwehr beigetreten ist. Und wenn man diesen agilen Senior, der alleine in seinem Haus in der Kremser Straße wohnt, auf seinem Fahrrad durch die Stadt flitzen sieht, glaubt man ihm gerne, wenn er sagt: „Ich bin Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Ich bin natürlich nicht mehr an der vorderen Front dabei, habe aber noch immer meinen Pager und fahre gerne mit, wenn sie mich brauchen, zum Beispiel für Hilfsdienste oder zur Verkehrsregelung. Wichtig ist mir vor allem die Gemeinschaft.“

„Die Feuerwehrglocke hing im Schlafzimmer“

Singer, der bei vielen große Einsätzen dabei war, wie 1950 beim Waldbrand in Oberwölbling, einer der längsten Einsätze in der Geschichte der Feuerwehr, 1962 beim Dombrand in St. Pölten, beim Leinerbrand oder beim Brand der Kittelmühle in Ossarn, wurde ja der Feuerwehrdienst sozusagen in die Wiege gelegt. Denn schon sein Großvater und sein Vater – der von 1946 bis 1965 als Kommandant fungierte, waren bei der Herzogenburger Feuerwehr.

„Wir hatten damals sogar die Alarmierung im Haus und die Feuerwehrglocke hing bei uns im Schlafzimmer. Damals hatte man bei einem Brand die Post angerufen und das Postfräulein läutete dann bei uns durch“, so Singer, der die Feuerwehrtradition auch an seine beiden Söhne Fritz und Rudi weitergeben konnte. Letzterer, der jetzt Abschnittskommandant-Stellvertreter ist, war auch 15 Jahre lang Kommandant der Stadtfeuerwehr, bis er seine Agenden 2016 an Ralf Haselsteiner weitergab.