ÖVP-Landesrat Schleritzko zu Gast in Perschling

Bürgermeister Reinhard Breitner und Vizebürgermeister Daniel Weis haben Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko am Gemeindeamt in Perschling empfangen und führten ihn gleich durch die neu gestaltete Bücherei. Es wurde über die gelungene Neugestaltung sowie über die vielschichtige Ausstattung der Bücherei gesprochen.

Im Anschluss an die Gemeindebücherei ging es weiter in das interkommunale Betriebsgebiet (Gewerbepark Perschlingtal), genauer gesagt zur Binca Group. Die Binca Group ist eine international aktive Unternehmensgruppe, welche auf Fisch und Seafood spezialisiert ist und ihre eigene Produktionsstätte im Gewerbepark Perschlingtal betreibt. Schleritzko wurde hier von den Geschäftsführern Oliver Fritsch und Wolfgang Schuh in Empfang genommen.

Anschließend folgte eine informative Unternehmenspräsentation. Seitens der Binca Group wird ein besonderes Augenmerk auf Fisch aus nachhaltiger Fischerei oder Zucht gelegt. Verarbeitet wird fast nur, was MSC-, ASC- und biozertifiziert ist. Die Binca Group arbeitet entlang der Wertschöpfungskette, sprich vom Fischer und Züchter über die Produktion und Logistik bis hin zu ihren Kunden und Verbrauchern. Weiters wird das Augenmerk auch auf eine Zero- Waste-Produktion entlang der Wertschöpfungskette gelegt.

Nach einer kulinarischen Verkostung folgte die informative Führung durch den Betrieb. Neben der innovativen Produktion wird auch sehr auf das Wohl der Mitarbeiter geachtet. Helle und freundliche Gemeinschaftsräume sowie ein Fuhrpark für die nachhaltige Mitarbeitermobilität stehen am Standort in Perschling zur Verfügung. Ludwig Schleritzko war von der Innovation und Nachhaltigkeit der Binca Group als auch von der Entwicklung des interkommunalen Betriebsgebietes begeistert.