Traismaurer zu Gast in der Partnerstadt

Am vergangenen Wochenende war eine Delegation aus Traismauer in der Partnerstadt Oberndorf bei Salzburg zu Gast. Anlässlich des Jubiläums „1.275 Jahre Laufen-Oberndorf“ fand eine groß angelegte Festivität in den Städten Laufen (Deutschland) und Oberndorf bei Salzburg statt. Die Organisatoren, allen voran der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja und der Kameradschaftsbundobmann Karl Gradl, konnten dazu zahlreiche Vertreter aus Politik, Kirche, Wirtschaft sowie mehrere Abordnungen aus der Region und den Partnerstädten begrüßen. Die Traismaurer Delegation wurde von den Stadträten Christoph Grünstäudl und Christa Kernstock und Kameradschaftsbundobmann Günther Schwab angeführt.

Das Festprogramm ist mit einem stimmigen Gedenkgottesdienst in der Stiftskirche Laufen, zelebriert von Priestern von vier Konfessionen, eröffnet worden. Im Anschluss fand ein Festakt in der Stadthalle Oberndorf statt. Der Oberndorfer Kameradschaftsbundobmann Karl Gradl hieß den Generalvikar der Erzdiözese Salzburg Roland Rasser, den Stadtpfarrer von Oberndorf Nikolaus Eber, Landtagsabgeordneten Josef Schöchl, den Regierungspräsidenten von Oberbayern Konrad Schober, die Bürgermeister Georg Djundja (Oberndorf) und Hans Feil (Laufen) sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten und Abordnungen willkommen.

Am zweiten Tag standen ein Mittelalterfest am Laufener Salzachufer und eine „abendliche Sonnwend“ an der Salzach im Mittelpunkt des gemeinsamen Jubiläums der beiden Städte, die ihre Wurzeln in einer gemeinsamen Siedlung im Jahr 748 nach Christus (erste urkundliche Erwähnung) hatten. Mit einem feierlichen Gottesdienst samt einer Prozession und einem großen historischen Marktfest am Sonntag endete die Festivität.