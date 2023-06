Volles Haus beim Feuerwehrfest in Inzersdorf

Mehr als zufrieden waren laut Kommandant Günther Staudenmayer die Florianis bei ihrem heurigen Feuerwehrfest, das von Freitag bis Sonntag am eigenen Gelände über die Bühne gegangen ist. Trotz der „Zwischendurch-Pritschler“ gab es keine Platzprobleme. Sowohl in der alten als auch in der neuen Fahrzeughalle und im Festzelt gab es genügend Kapazität. Nur die achte Auflage des Traisentalcups der Wettkampfgruppen am Sportplatz fiel dem Wetter zum Opfer und wurde als Kuppelcup in die alte Fahrzeughalle verlegt. Insgesamt haben 44 Gruppen – weit mehr als im Vorjahr – daran teilgenommen, Sieger wurden die Obertiefenbacher Florianis vor denen aus Untergrafendorf und Stössing. Musikgruppen wie die „Donauprinzen“ und die „life brothers 4“ sowie die Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf sorgten für musikalische Unterhaltung in den oft mehr als vollen Hallen.