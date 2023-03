Autorin Zdenka Becker las aus ihrem Werk

Volles Haus gab es vor wenigen Tagen im Herzogenburger Betriebsseelsorgezentrum, wo Zdenka Becker aus ihrem Roman „Es ist schon fast halb zwölf“ gelesen hat. Die in Tschechien geborene und in der Slowakei aufgewachsene freie Autorin studierte Wirtschaft und Dolmetschen in Bratislava und Wien, wohnt in Radlberg und hat zahlreiche Bücher und Theaterstücke geschrieben, für die sie mehrmals ausgezeichnet wurde.

Vorgestellt wurde die Autorin von Christine Sieberer, Zitherspielerin Claudia Zöchbauer sorgte für die musikalische Begleitung.

Zu den interessierten Besuchern zählten neben Stiftsdechant Mauritius Lenz auch Bürgermeister Christoph Artner, Vizebürgermeister Richard Waringer, Kulturstadtrat Kurt Schirmer, Bildungswerkleiter Josef Schogger und Büchereileiterin Herta Stöger.

