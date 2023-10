Herzogenburgerin (86) berichtete von ihrem bewegten Leben

Eine interessante Lebensgeschichte hörten die zahlreichen Besucher, die in das Herzogenburger Betriebsseelsorgezentrum gekommen waren, wo die St. Andräerin Herta Bugl, die in den nächsten Tagen ihren 87. Geburtstag feiert, aus ihrem Leben im Krieg und der Zeit danach vorgelesen hat.

Viele Jugendliche, die jetzt mit den Kriegen und Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten konfrontiert werden, können sich oft nicht vorstellen, dass ihre Groß- und Urgroßeltern damals auch um ihr Leben gezittert haben – und was sie alles machen mussten, nur um ihre Familie durchzubringen. Herta Bugl hat zwei Töchter – Barbara Macourek und Ursula Singer – und einen Sohn, sie ist in Radlberg und Traismauer aufgewachsen, und war in den Kriegsjahren auch aus ihrer Heimat vertrieben gewesen.

Unter den vielen Zuhörern sah man Josef Schogger, Annemarie Helm, Bernhard Mayer-Helm, Edith Leitner, Notburga Schaupp, Theresia Janisch, Silvia Payer, Herta Mörtl, Werner und Eva Pipan sowie Elfi Gindel.