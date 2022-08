Tolle Traismaurer Leistungen in den Zillen

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Die March bei Marchegg war am vergangenen Wochenende Schauplatz der 64. Landeswasserdienstleistungsbewerbe der Feuerwehren. Ein starkes Aufgebot aus der Römerstadt und ihren Katastralen schnitt dabei hervorragend ab.

In der Meisterklasse B erreichte der Hilpersdorfer Josef Pruscha mit seinem neuen Partner Josef Muck junior (aus Stollhofen) den ausgezeichneten fünften Platz. Die Waldlesberger Zillenbesatzung Martin und David Brandl erreichte in Bronze den vierten Platz und in Silber den dritten Platz (jeweils Allgemeine Klasse). Auch die weiteren Zillenbesatzungen der Traismaurer Wehren schnitten sehr gut ab.

Ein weiteres Highlight an diesem Wochenende war die offizielle und feierliche Verabschiedung des erfolgreichen Zillenfahrers Alfred Müllner, der in Marchegg seine preisgekrönte „Zillenkarriere“ beendete.

Der Traismaurer Zillenfahrer Thomas Brabletz legte erfolgreich das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold ab, außerdem ist das neue Boot der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Stadt feierlich gesegnet worden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.