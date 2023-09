Am vergangenen Freitag und Samstag fand am Weingut Fink in Unterwölbling die Drei-Länder-Orchideenbewertung der „Deutschen Orchideen-Gesellschaft“ statt. In Summe wurden von der Jury 56 Orchideen aus Österreich, Deutschland und Ungarn begutachtet und bewertet. Vizebürgermeister Peter Hießberger überbrachte den Mitgliedern beste Grüße der Marktgemeinde Wölbling und freute sich, dass die Gesellschaft Wölbling als ihren Austragungsort gewählt hatte.