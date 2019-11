Mit 92,08 Punkten erzielte der Musikverein Murstetten bei der Konzertmusikbewertung in Rabenstein ein hervorragendes Ergebnis in der Stufe B. 2010 war die Teilnahme an den Wertungsspielen in der Stufe A von Kapellmeister Andreas Kos mit dem Ziel, die Kapelle auf gutes B-Niveau zu führen, wieder aufgenommen worden.

Heuer trat der Musikverein bereits das vierte Mal in Stufe B, erstmals unter der Leitung des Trompetenlehrers Zsolt Simon, an und brachte die Stücke „Nora-Licht des Nordens“ von Thomas Asanger und „Pasadena“ von Jacob de Haan zur Aufführung. Mit Aushilfen an Tuba, Posaune und Klarinette erreichte die Kapelle sechs Mal die Bestmarke 10 der Jury, die von Herbert Hauer, Andreas Jordan und Robert Wieser gebildet wurde.