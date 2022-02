ÖVP fordert Parkplätze für St. Pölten-Pendler

Geht es nach Vertretern der ÖVP im Bezirk St. Pölten, soll es zukünftig einfacher und bequemer werden, umweltfreundlich zum Arbeitsplatz in der Landeshauptstadt zu kommen.

Der St. Pöltner ÖVP-Klubobmann und Bundesrat Florian Krumböck fordert dafür gemeinsam mit den Herzogenburger Stadträten Maximilian Gusel und Erich Hauptmann die Errichtung neuer Pendlerparkplätze an St. Pöltens Stadteinfahrten – etwa im Gewerbegebiet in Unterradlberg.

„Viele der über 36.300 Menschen, die in St. Pölten arbeiten, aber hier nicht wohnen, kommen mit dem Auto in die Landeshauptstadt. Wir wollen ihnen einen einfachen Umstieg auf die Öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt ermöglichen. Eine Möglichkeit hierfür sind Pendlerparkplätze an den Stadteinfahrten und Endstationen des LUP. Diese sind im Halbstundentakt angebunden und bieten damit oft mehr Flexibilität und Komfort als die Angebote der Regionalbusse. Wir könnten so die Landeshauptstadt vom Kfz-Verkehr entlasten und zusätzlichen Komfort für Pendler bieten“, so Bundesrat Krumböck.

1.100 Herzogenburger pendeln nach St. Pölten

Rund 2.200 Pendler kommen alleine aus vier Gemeinden des Unteren Traisentals, die oft die Radlberger Hauptstraße beziehungsweise St. Pöltner Straße für ihren Weg nach St. Pölten nutzen. „Davon leben 1.100 in Herzogenburg. Wir wollen ihnen eine weitere Möglichkeit bieten, um ihren Arbeitsweg umweltfreundlich und komfortabel zu gestalten“, erklären die Stadträte Maximilian Gusel und Erich Hauptmann.

Der Vorschlag soll auf Initiative der ÖVP nun in den Gemeinderäten von St. Pölten und Herzogenburg diskutiert werden, kündigen Krumböck, Gusel und Hauptmann jetzt an.

„Es braucht hier gemeindeübergreifende Zusammenarbeit“, betonen Gusel und Hauptmann unisono. Krumböck ergänzt: „Geht es nach uns, wird die Stadteinfahrt in Radlberg möglicherweise die erste, aber nicht die letzte, an der wir diesen Vorschlag umsetzen wollen. Mittelfristig muss der LUP aber auch über die Stadtgrenzen hinaus Angebote liefern.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren