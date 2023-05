Fahrerflüchtiger Lkw-Lenker: Hinweise erbeten

Gesucht wird der Lenker eines Lkw, der ein Überholmanöver unternahm, in dessen Folge ein anderer Lastwagen umstürzte. Verletzt wurde niemand.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte ein 45-Jähriger aus Krems am Dienstagnachmittag auf der B43 sein Schwerfahrzeug abgebremst und ausgelenkt, als er den Gegenverkehr während des Überholvorgangs des anderen Lkw bemerkte. Dabei geriet der Lastwagen auf das Straßenbankett und stürzte in der Folge um. Die Bundesstraße wurde dadurch blockiert. Ein mit einem Pkw entgegenkommender 24-Jähriger aus Krems konnte noch rechtzeitig anhalten. Hinweise auf den Lenker des überholenden Lkw sind an die Polizei-Inspektion Traismauer (Tel.: 059133-3176) erbeten.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.