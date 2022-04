Werbung

An der Spitze steht der St. Pöltner Fabian Schindelegger (22) vor Sabine Hippmann (58) aus Wilhelmsburg und Miriam Üblacker (31) aus Gablitz. Die Region Herzogenburg stellt mit Florian Motlik (35) aus Herzogenburg an achter Stelle nur einen von insgesamt 15 Kandidaten. Schindelegger: „Wir freuen uns, eine vielfältige Liste präsentieren zu können, sowohl was Alter und Geschlecht als auch die Abdeckung eines breiten Gemeinde-Spektrums betrifft.“

