Mehrere Verletzte bei zahlreichen Unfällen auf der S33 .

Auf der Kremser Schnellstraße (S33) ist es am Freitag in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) in Fahrtrichtung Krems zu mehreren Unfällen gekommen. Bei den Zusammenstößen wurden laut Rotem Kreuz insgesamt sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.