„Positive Stimmung“: Schröder zum Comeback der Feuerwehr-Events

Zwei Jahre lang gab es so gut wie keine Feuerwehrfeste oder Bewerbe. Heuer tut sich wieder einiges bei den Feuerwehren.

Die Motivation dürfte nach der langen Pause groß sein. Bezirkskommandant Georg Schröder hält fest: „Feuerwehrmitglied zu sein, bedeutet in der Not zu helfen und anzupacken. Das hat auch in der Pandemiezeit funktioniert. Auch wenn fast alles verboten war, was die Feuerwehr ausmacht: Gemeinschaft, Ausbildung, Zusammenkünfte, Nachwuchsarbeit. Trotzdem hat die Pandemie eines nicht geschafft: Die Motivation unserer Mitglieder massiv zu verringern.“

Es herrsche eine positive Grundstimmung. Veranstaltungen seien von großer Bedeutung, so Schröder: „Enorm wichtig für die Motivation und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist es zum Beispiel, heuer wieder Leistungsbewerbe für Aktive und Jugend durchzuführen.“

Die Pandemie hat aber auch finanzielle Auswirkungen auf die Feuerwehren, denn wenn es keine Feste gibt, gibt es auch keine Einnahmen. „Feuerwehrfeste sind aber viel mehr als Einnahmequellen, sie sind gemeinsame Erfolgserlebnisse, tragen wesentlich zum Zusammenhalt und zur Gemeinschaft in den Gemeinden bei“, merkt Schröder an.

