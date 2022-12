Zu Weihnachten im Einsatz: „Wir hoffen auf ruhigen Dienst“

Werbung

Weihnachten ist für viele Leute in der Region ein traditionelles und familiäres Fest. Doch Mitglieder von Einsatzorganisationen sind oft auch am 24. Dezember im Einsatz für die Gesellschaft. Mitwirkende von Feuerwehren, der Rettung und vom Samariterbund können somit nicht oder nur bedingt bei ihren Familien sein.

In den vergangenen Jahren wurde am Heilgen Abend beim ASBÖ Gruppe St. Pölten der Dienstplan stundenweise besetzt. „Damit hatten alle aus dem Team die Möglichkeit, wenigstens ein paar Stunden mit ihren Liebsten verbringen zu können“, berichtet Obfrau und Geschäftsführerin Anita Zinner. Heuer erklären sich sechs Kolleginnen und Kollegen bereit, die gesamte Dienstschicht zu übernehmen. Damit etwas Weihnachtsstimmung aufkommt, plane das Einsatzteam ein gemeinsames und gemütliches Weihnachtsessen. „Als Dankeschön für die freiwillige Dienstübernahme zu Weihnachten, übernimmt die Dienststelle die gesamten Kosten des Festmahls“, informiert Zinner und hofft auf einen ruhigen Dienst für ihr Team.

Wer bei der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Herzogenburg in der Nacht auf den Christtag Dienst macht, steht noch nicht fest. Roland Track ist jedenfalls am Heiligen Abend von 7 bis 19 Uhr da: „Ich mache das, weil ich sehr gerne beim Roten Kreuz bin und gerne anderen Leuten helfe. Außerdem macht meine Schwester als Polizistin Dienst in der Nacht vorher und schläft sich am Vormittag aus – und so können wir dann gemeinsam am 24. Dezember abends feiern.“

Drei Fahrzeuge mit je zwei Teammitgliedern werden vom Roten Kreuz am 24. Dezember in der Landeshauptstadt im Einsatz sein. „Zusätzlich ist jede Ortsstelle mit mindestens zwei Kolleginnen oder Kollegen besetzt. Auch der Bezirkseinsatzleiter, inklusive einem Fahrzeug, ist im Dienst“, informiert Sebastian Frank, Bezirksstellengeschäftsführer vom Roten Kreuz St. Pölten. Jedes Jahr würden sich freiwillige Diensthabende für den 12-Stunden-Dienst melden. Laut Frank fahren heuer am Heiligen Abend langjährige Kollegen, Mitglieder ohne Kinder sowie Lebenspartner gemeinsam ein Einsatzauto.

In der Einsatzzentrale soll am 24. Dezember weihnachtliche Stimmung aufkommen: „Der Christbaum im Mannschaftsbereich sowie ein gemeinsames Essen sollen für einen besinnlichen Abend sorgen, mit hoffentlich wenigen Einsätzen.“ Privat feiere Frank heuer am 24. und 25. Dezember im Kreise der Familie.

Christbaum mit Kerzen stellt Brandgefahr dar

Auch die Feuerwehren sind am Heiligen Abend in Alarmbereitschaft. Wenn Notrufe einlangen, sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr allzeit bereit, um auszurücken“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Vor allem Christbäume mit Kerzen stellen eine Brandgefahr dar.

Auch Promis wie Amélie van Tass und Thommy Ten sind das Jahr über international unterwegs und auch zu Weihnachten oft im Ausland.

Heuer ist es anders: „Wir sind rechtzeitig aus den USA zurück und feiern ein Weihnachtsfest in unserer Heimat“, erzählt Amélie van Tass. Letztes Jahr hat das Zauberpaar nämlich den Heiligen Abend in Las Vegas verbracht. „Da wir auf Tournee oft nur in Restaurants essen können, ist es umso schöner, dass wir heuer unsere Gäste selbst bekochen“, schwärmt sie.

