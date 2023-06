Charity-Fahrt von Kapelln durch Wachau nach Reichersdorf

Herbert Lackner, Obmann-Stellvertreter im Bundesgremium des Direktvertriebes der Wirtschaftskammer Österreich, lud zur Charitytour zu Gunsten der Kinderschutzorganisation "die möwe". Über 30 Bikes und Vespas ab 125 Kubikzentimeter trafen einander am Mittelpunkt von NÖ, der Gemeinde Kapelln, und fuhren gemeinsam für die gute Sache. Die Route führte über Weißenkirchen in der Wachau und Gars am Kamp mit etwa 140 Kilometern zum Ziel in Reichersdorf, wo im Hiatastüberl die Siegerehrung stattfand.

Die Aktion, die von Lackner bereits zum dritten Mal initiiert worden war, wurde von Karolina Neubauer organisiert, statt einem Nenngeld waren freie Spenden erbeten, die zu 100 Prozent für Präventionsworkshops gegen Gewalt an Kindern, sexuellen Missbrauch und Cybermobbing an NÖ Volksschulen eingesetzt werden. Lackner: „Die Spenden kommen auf ein Subkonto der Möwe und wenn 1.000 Euro überschritten werden, gibt es den nächsten Workshop an einer Volksschule."