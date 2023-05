Gemischte Gefühle nach Markt in Herzogenburg

Der Florianimarkt - er ist neben dem Blasius- und Martinimarkt einer der drei Märkte, die im Laufe des Jahres in der Innenstadt über die Bühne gehen - schien am vergangenen Donnerstag wieder erfolgreich zu sein. Ein Standl reihte sich an das andere und es gab von Geschirr über Bekleidung, Lesestoff und Spielzeug bis Süßigkeiten einfach alles.

Während viele Besucher durch die Stadt streiften und die meisten Standler erst in den Abendstunden ihre Buden schlossen, gab es doch einige, die nicht zufrieden waren. „Die Leute wollen nur schauen, aber nicht kaufen, es wird immer schlimmer“, jammerte einer von ihnen, der schon viele Jahre seinen Stand in der Kirchengasse hat. Ja, es stimmt schon zum Teil, denn das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Man bekommt alles im Einkaufszentrum und ist auf einen Markt nicht mehr angewiesen – und so stirbt ein Stück Tradition immer mehr aus.

