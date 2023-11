In Herzogenburg war Weltspartag ein Erfolg

Ein großer Erfolg war für die drei Geldinstitute der heurige Weltspartag. Die Menschen, vor allem Kinder mit ihren Eltern, stürmten an diesem Tag teilweise die Banken trotz Wenig-Zinsen und hoher Inflation, um ihre Sparbüchsen zu leeren. „Die Niedrigzinsen sind schon ein Thema, aber vor allem die Kinder bleiben natürlich bei ihrem Sparbuch“, sagen die Direktoren der drei Herzogenburger Banken. Sie sind trotz der schwierigen Zeit mit dem Ergebnis zufrieden: „Das Sparen an und für sich hat sich zwar zuletzt etwas geändert – und es wird für viele Menschen immer schwieriger, etwas zur Seite zu legen. Der Grundgedanke ist aber noch wie vor vorhanden und wir freuten uns über jeden Gast, der gekommen ist.“

In den Herbstferien kamen natürlich viele Jugendliche mit ihrem Sparbuch schon am Vormittag vorbei, denn da gab es noch die größere Auswahl an Geschenken, die von Bilderbüchern bis zu Straßenkreiden, Jausenboxen, Malstiften und Lebensmittel reichten.

„Wir waren äußerst zufrieden“, so Rudolf Singer von der Raiffeisenbank. „Es war positiv, dass der Weltspartag in die Herbstferien fiel, sodass der Ansturm an den Nachmittagen ausblieb, denn viele Kunden standen schon um 8 Uhr vor der Tür. Zum ersten Mal mussten unsere Mitarbeiter auch Zinsgespräche führen, das war noch nie der Fall, denn viele Kunden wollten genau wiessen, wie das jetzt mit den Zinsen ist.“

In der Sparkasse war es für Direktor Friedrich Stefan der letzte Tag. Er, der 45 Jahre und dreieinhalb Monate für das Institut tätig gewesen war, hat sich mit 1. November in die verdiente Pension verabschiedet.

In Österreich ist der Weltspartag eine Tradition, die bereits im Oktober des Jahres 1924 entstanden ist. Damals beschloss die Weltvereinigung der Sparkassen, den Weltspartag beim ersten internationalen Sparkongress zum Leben zu erwecken. An diesem Tag waren Vertreter aus 29 Ländern dabei, welche das Thema Sparen und alles was dazu gehört, in das Bewusstsein der Leute rufen wollten.