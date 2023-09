NÖ Kindersommerspiele waren wieder ein voller Erfolg

Glück mit dem Wetter hatten heuer die Nökiss, die wie immer an den beiden letzten Ferienwochenenden über die Bühne gingen. Bis auf einen kurzen Regenguss am letzten Sonntag-Vormittag gab es sechs Tage nur herrliches Sommerwetter, sodass alle im Freien geplanten Programmpunkte auch im Freien abgehalten werden konnten. Und so waren sowohl die große Arena am Kirchenplatz, die Festbühne im Altstift als als auch die vielen Stationen im Kapitelgarten Anziehungspunkte vieler großer und vor allem kleiner Besucher.

Das Programm konnte sich auch heuer wiedersehen lassen und das Jahresmotto „Forschen, finden und versuchen . . .“ ist gut angekommen.

Von Höhepunkten zu sprechen wäre vielleicht etwas unfair, trotzdem waren die Verleihung der Weißen Feder sowie die beiden Lagerfeuermessen – bei der zweiten gab es wieder eine Taufe – schon Fixpunkte, bei denen man darauf stolz sein durfte, zu der großen Nökiss-Familie zu gehören.

Ob die „Western von gestern“ mit den Kindern der Mittelschule, die altbewährten Wasser- und Polsterspiele oder die Konzerte und Mitmach-Theater, die die großen und kleinen Besucher zum Mitsingen, Träumen und Tanzen einluden – es war für jeden Gast etwas dabei. Doch auch die Geistertour durch den weitläufigen Stiftskeller, die Familienrallye, die vielen Wettbewerbe, bei denen manche eine Medaille und eine Urkunde einheimsen konnten, lassen viele Kinder noch lange an die Kindersommerspiele erinnern.

Großartig war auch die Abschluss-Show, bei der „Die Gatschpletzn“ – drei singende , trommelnde und tanzende Männer – gemeinsam mit den Kindern der Sportunion die bunte Unterhaltung übernommen haben, bevor es sentimental wurde, als mit der Nökiss-Hymne und „Time to say Goodbye“ das Ende des sechstagigen Kinderfestes ausklang.

Rund 1.200 freie Mitarbeiter sorgten auch bei der 51. Auflage des Festes für den reibungslosen Ablauf, darunter auch der Bürgermeister oder der eine oder andere Stadt- und Gemeinderat, die dafür sorgten, dass die vielen Besucher nicht hungern mussten.

Ein bisschen traurig stimmte einige Mitarbeiter die Verabschiedung von Stadtpfarrer Mauritius Lenz bei der ersten Lagerfeuermesse, der ja mit Anfang September die Pfarre Traismauer mit Stollhofen übernommen hat. Andreas Kickinger, Sprecher des Nökiss-Leitungsteams, überreichte ihm zum Abschied eine Karton Prosecco.