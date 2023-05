Perschlinger Schotterrazzia war voller Erfolg

Die Landjugend Weißenkirchen lud am Mittwoch zur Schotterrazzia ins Festzelt am Sportplatz in Perschling. Leiterin Melanie Stöger erinnert sich: "Trotz der schlechten Wetterbedingungen durften wir mehr Besucher als erwartet begrüßen und ihnen eine unvergessliche Nacht bescheren." Die Landjugend hatte im vergangenen Jahr deutlich an Erfahrung gewonnen, was sich an einer routinierteren Organisation und am effizienten Auf- und Abbau des Festgeländes zeigte.

Aufgrund des unbeständigen Wetters traf die Landjugend Vorkehrungen wie einen Boden auf der Grasfläche, damit sich die Besucher auch ohne größere Probleme zwischen den zwei Zelten mit unterschiedlichen DJ’s bewegen konnten. Es waren auch Polizeikräfte vor Ort , um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, ohne dabei die ausgelassene Festatmosphäre zu beeinträchtigen. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Securitys und der Landjugend konnte die Veranstaltung reibungslos stattfinden.

Die vielen Besucher, die trotz des Regens die Schotterrazzia besuchten, zeigten großes Interesse an der jährlichen Veranstaltung. Stefanie Erber: "Die gute Stimmung und die positiven Rückmeldungen der Partygäste waren ein Beweis dafür, dass das Fest trotz des Wetters ein voller Erfolg war."

Im Festzelt herrschte beste Stimmung: Hunderte Jugendliche waren zur Schotterrazzia der Landjugend gekommen. Mehr Party-Pics gibt es übrigens auf www.nitelife.at. Foto: Nitelife.at

