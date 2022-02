Volkshochschule Traismauer: Man lernt nie aus

Die Volkshochschule startet mit einem vielseitigen Programm ins neue Semester. Nach zwei Jahren voller Einschränkungen, Absagen und Verschiebungen ist die Vorfreude auf das neue Programm für das kommende Sommersemester umso größer. Vom Klöppelkurs über die Ausbildung zum Römerbegleiter bis hin zum Feen-Filzen ist für jeden Interessierten etwas dabei. Demnächst wird das Programm per Post an alle Haushalte in der Römerstadt verteilt.

Ganz neu dabei ist die Ausbildung zum Römerbegleiter. In neun Terminen erlernt man das richtige Handwerkszeug, Methoden und Wissen, um einen Römerrundgang im Traismaurer Stadtkern leiten zu können.

Für dieses Sommersemester gibt es neu auch drei Online-Angebote und zwei Ausbildungen. Neben den schon lange beliebten Bewegungskursen und kreativen Workshops stehen auch einige Vorträge im Programm. Weitere neue Kurse: Neurografik, Filzen, Vortrag Hochwasser- und Unwetterschutz, Ausbildung „Mein Kräuterjahr“, Online-Schmink- und Haarstyling-Workshops.

Stadtrat Andreas Rauscher, er leitet seit dem Jahr 2020 die Volkshochschule: „Die Organisatoren und Referenten freuen sich auf viele Anmeldungen und interessante Kursstunden.“

Neue Kurse willkommen

Gerne nimmt die Stadtgemeinde auch neue Kursangebote für das Herbstsemester 2022 auf. Wer gerne einen Kurs, Workshop oder Vortrag anbieten will, kann sich bei Nicole Weiss, weiss.nicole@traismauer.at oder 02783/8651, melden.

