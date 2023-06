Pfeffer zu Volksschul-Schließung: „ÖVP erfindet Gruselgeschichten“

In einer Aussendung schlägt die ÖVP Traismauer Alarm. Es geht um die Volksschule Gemeinlebarn. „Die Frage, wie der Bildungsstandort Traismauer in Zukunft aufgestellt ist, sorgt zurzeit für Diskussionen in der Römerstadt. Die SPÖ-Stadtregierung plant diesbezüglich die Auflassung der Volksschule in Gemeinlebarn und will diese zum Kindergarten umfunktionieren. Für die Volkspartei Traismauer ist klar, dass es bessere Lösungen braucht. Statt Schule und Kindergarten auszuspielen ist die SPÖ-Stadtregierung gefordert, den Familien ein umfassendes Angebot im Stadtteil zu liefern“, so ÖVP-Stadträtin Veronika Haas.

Eine NÖN-Anfrage, wer konkret von der „SPÖ-Stadtregierung“ eine Schulschließung plant, wer davon gesprochen hat, ist bis dato unbeantwortet.

Wohl aus gutem Grund: „Mich irritiert es mich enorm, wenn die ÖVP ohne jegliche faktenbasierende Argumentation vor der Schließung der Volksschule in Gemeinlebarn warnt. Diese parteipolitischen Spiele am Rücken unserer Kinder habe ich ehrlich gesagt satt“, sagt SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer verärgert. „In einer modernen Bildungspolitik haben diese ÖVP-Gruselgeschichten nichts verloren. Mit einer erfundenen Geschichte Kinder und Eltern zu verunsichern, halte ich für unangepasst und äußerst geschmacklos! Dafür kann der ÖVP nur das Zeugnis ,Nicht genügend‘ ausgestellt werden! Ich wünsche allen Kindern jedenfalls schöne und erholsame Sommerferien und versichere Ihnen, dass auch im kommenden Schuljahr alle unsere Bildungseinrichtungen wieder öffnen werden,“ betont Herbert Pfeffer.

Die Volksschule Gemeinlebarn geht übrigens mit einer neuen Leiterin ins neue Schuljahr: Da Direktorin Ursula Noitz in ihren wohlverdienten Ruhestand wechselt, wird ab dem 1. September Manuela Dockner mit der Leitung der Volksschule in Gemeinlebarn betraut. Die neue Schulleiterin von der Volksschule Statzendorf leitet somit, wie ihre Vorgängerin, wiederum zwei Schulen in zwei Gemeinden. Dies wurde bereits offiziell von der Bildungsdirektion NÖ bestätigt, am Freitag wird auch seitens der Schule eine Elterninformation ergehen.