Musiker aus Inzersdorf-Getzersdorf „starten wieder durch“

Die Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf besteht bereits seit 1985, damals wurde sie auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Johannes Schrittwieser, Leopold Helm und Josef Teufl noch als „Blasmusikapelle Inzersdorf-Getzersdorf“ gegründet. 1999 ist die Kapelle dann auf ihren heutigen Namen „Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf“ getauft worden und seitdem ein fester Bestandteil des Gemeindelebens.

„Man merkt, dass die Motivation steigt, wenn man wieder auf Ziele gemeinsam hinarbeitet.“Obmann Hannes Deimel

Nach zwei Jahren Pandemiezeit, in der auf Proben, Konzerte und Wettbewerbe verzichtet werden musste, ist die Kapelle jetzt bereit, wieder alles zu geben: „Wir sind jetzt mitten im Durchstarten. In den vergangenen Jahren war Proben ja nur immer sporadisch möglich, jetzt sind wir aber wieder voll dabei. Proben können wir glücklicherweise nach wie vor in der Mehrzweckhalle, da ist genug Platz für alle Musiker“, erklärt Obmann Hannes Deimel, der dieses Amt seit 2011 innehat.

Der Ausfall von Konzerten wirkte sich auch auf die Motivation der Mitglieder aus: „Man merkt, dass die Motivation steigt, wenn man wieder auf Ziele gemeinsam hinarbeitet. Jetzt üben wir schon fleißig für unser Frühlingskonzert am 14. Mai. Hoffentlich werden wir dann auch wieder mehr Ständchen spielen können. Die Teilnahme an einer Konzert- und Marschmusikbewertung ist ebenfalls wünschenwert.“

Frischer Wind durch neuen Kapellmeister

Seit heuer hat Rudolf Egner das Amt des Kapellmeisters von Regina Spanny übernommen, die dieses aus persönlichen und zeitlichen Gründen zurückgelegt hat. Er übernimmt auch die Leitung des Jugendorchesters. Der gebürtige Salzburger spielt seit vier Jahrzehnten die Tuba und ist hoch motiviert für die kommenden Aufgaben. Egner bringt aus Salzburg 15-jährige Erfahrung als Kapellmeister mit.

„Wir müssen noch etwas warten, bis alles anläuft, aber ich denke, dass in den nächsten Wochen noch einige neue Musiker ins Jugendorchester kommen. Unser erstes Ziel im Jugendorchester ist ebenfalls das Frühjahrskonzert im Mai, wobei wir zwei Stücke eingeplant haben. Im Sommer werden wir das Musikfest einer Partnerkapelle in Tirol besuchen, ein Ausflug, auf den wir uns schon sehr freuen. Dort werden wir auch gemeinsam musizieren“, blickt Egner voraus.

