Region Herzogenburg: Das erste Konzert naht

Dass Musiker gerne musizieren möchten, haben sie bei den von der Jugendbklaskapelle Fladnitztal initiierten Früh- und Dämmerschoppen in den drei Fladnitztalgemeinden im vorigen Sommer bewiesen. An sonstige größere Veranstaltungen war leider nicht zu denken. Das Bild stammt vom Dämmerschoppen in Statzendorf beim Gasthaus Deimbacher: Obmann Christian Müllner, die Gastronomen Michael Resch und Theresa Deimbacher, Bürgermeister Herbert Ramler und Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas ( von links).

Foto: Thomas Heumesser