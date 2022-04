Musikverein Hain: Die spezielle Kapelle

Werbung

Anlässlich des Jubiläums „70 Jahre NÖ Blasmusikverband“ hat die NÖN in den vergangenen Wochen alle Musikvereine beziehungsweise Blasmusikkapellen der Region vorgestellt. Den Abschluss bildet eine spezielle Kapelle, die mit dem Jubiläum und dem Anlass für die Serie nichts zu tun hat. Der Musikverein Hain gehört nicht dem Blasmusikverband beziehungsweise der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten an. Vorstellen wollen wir ihn dennoch, denn die NÖN klammert nichts aus.

Der Musikverein Hain besteht nun seit 2008 als offizieller Verein - geleitet wird er von Obmann und Kapellmeister Erich Engelhart. Der Verein ging aus der Musikkapelle Hain hervor, welche bis 1979 von Franz Janny und dann von Josef Engelhart geleitet wurde. Er umfasst derzeit 25 Musiker. Geprobt wird jeden Montag im Haus der Gemeinschaft.

Von der Kreuzwegandacht bis hin zum Neujahrsgruß

Der musikalische Jahres-Reigen beginnt mit der Umrahmung von zwei Kreuzwegandachten in der Pfarrkirche Hain. Abwechselnd mit der Jugendblaskapelle Fladnitztal wird dann in der letzten April- Woche der Kirtag in Großrust umrahmt. In der ersten Mai-Woche findet dann das Kellergassenfest beziehungsweise nun das Hoffest des ÖKB Hain statt, das ebenfalls mit einem Frühschoppen umrahmt wird. Im Mai und Juni spielt man bei kirchlichen Festen wie Fronleichnam und Erstkommunion auf. Weitere Fixpunkte sind der Frühschoppen des ASV Statzendorf und das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging. Im September beziehungsweise Anfang Oktober wird noch das Erntedankfest im Pfarrhof in Hain gefeiert und mit dem Friedhofrundgang zu Allerheiligen und dem Kirchenkonzert des Hainer Kirchenchores schließt dann das Jahr. „Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es noch die Neujahrsgrüße. Wir statten jedem Haus in der Katastralgemeinde Hain einen persönlichen Besuch ab“, informiert Obmann und Kapellmeister Engelhart.

