Nussdorf räumte gleich doppelt ab

Bereits zum 54. Mal wurden die schönsten von ihnen im Rahmen der Initiative „Blühendes NÖ“ vor den Vorhang gebeten. Hornsburg im Bezirk Mistelbach, Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen, Pöggstall im Bezirk Melk und Leobersdorf im Bezirk Baden konnten sich in ihren Einwohner-Kategorien den Landessieg sichern.

Die Gemeinde Nussdorf ist in der Siegerliste gleich zwei Mal zu finden: Die Katastrale Theyern belegte in der Kategorie „Kleinstgemeinden“ den hervorragenden dritten Platz, Nussdorf landete in der Kategorie eins (bis 800 Einwohner) an großartiger vierter Stelle.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.