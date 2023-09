Traismauer erhielt Ehrenpreis der Landeshauptfrau

Die Initiative „Blühendes Niederösterreich“ ist seit Jahrzehnten ein Garant für die Begeisterung von Gemeinden und Bevölkerung, die Ortschaften mit Blumenschmuck zu verschönern. Dieses Jahr wurden bereits zum 55. Mal jene Gemeinden vor den Vorhang geholt, die mit ihrer Blütenpracht ein ganz besonderer Blickfang in Niederösterreich waren. Heuer nahmen 77 Gemeinden am blütenreichen Kräftemessen teil. Traismauer stand dabei besonders im Rampenlicht: Die Römerstadt siegte in der Kategorie „Natur im Garten“ vor Waidhofen/Ybbs und wurde überdies mit dem „Ehrenpreis der Landeshauptfrau“ bedacht. „Ich bin sehr stolz. Wir bemühen uns um Nachhaltigkeit und die Pflege des öffentlichen Grünraums. Der Preis ist auch eine Auszeichnung für die beiden Stadtgärtner, er ist allein ihr Verdienst!“, betont Bürgermeister Herbert Pfeffer.

Einen tollen Erfolg gab es auch für die Nussdorfer Katastralgemeinde Reichersdorf. Sie landete in der Kategorie 1 (250 bis 800 Einwohner) hinter Kollersdorf-Sachsendorf (Bezirk Tulln), St. Oswald (Bezirk Melk) und Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) an hervorragender vierter Stelle.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt: „Unsere blau-gelben Gemeinden sind Garant für liebens- und lebenswerte Regionen. Das sieht, spürt und fühlt man Tag für Tag in allen Lebensbereichen der Menschen und ganz besonders, wenn es darum geht Natur und Umwelt zu schützen und zu gestalten. Dazu leistet ‚Blühendes NÖ‘ einen wichtigen Beitrag. Gratulation allen teilnehmenden Gemeinden, die wieder einmal mit Kreativität, Einfallsreichtum und viel Herzblut überzeugen konnten.“

Der Landwirtschaftskammer war es schon immer ein Anliegen, den ländlichen Raum ganzheitlich zu sehen und eine lebenswerte Umwelt als wichtigen Faktor für eine hohe Lebensqualität zu erkennen. Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager erklärt: „Die Initiative ‚Blühendes Niederösterreich‘ leistet einen wichtigen Beitrag für lebenswerte Regionen. Auch wenn sich der Blumenschmuck über die Jahrzehnte verändert hat, ist ein blühender Ort nach wie vor wohltuend für die Menschen. Unter dem Motto ‚Miteinander – Füreinander‘ wollen wir den ehrenamtlichen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger für blühende Orte hervorheben. Wie sehr gerade in kleinen Orten der Zusammenhalt funktioniert und das Gemeinsame im Vordergrund steht, kann man an der jährlich großen Teilnehmerzahl am Bewerb erkennen.“

Auch Wirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Christian Moser zeigt sich stolz: „Blühende Orte sind ein Stück Nachhaltigkeit. Sie schaffen und unterstützen wirtschaftliche Dynamik. Und sie stehen natürlich auch für Lebensqualität für alle, die hier daheim sind. Mein besonderer Dank gilt den vielen Fachkräften und Naturprofis in unserem Land, die – etwa als Gärtner und Floristen – mit ihrem Können und Wissen die Schönheiten der Natur perfekt für uns aufbereiten.“

Ein Novum der Initiative „Blühendes Niederösterreich“ ist der Schwerpunkt auf insekten- und bienenfreundliche Pflanzen. Das Gartenbaureferat der Landwirtschaftskammer NÖ hat gemeinsam mit der NÖ Gartenbauschule Langenlois und den NÖ Gärtnern in einem zweijährigen Versuch nektar- und pollenreiche Sommerblumenmischungen getestet und daraus eine Mischung für das neue „gepflanzte Bienenbeet“ mit 28 besonders insektenattraktiven Pflanzen zusammengestellt. Die Blumenmischung ist nicht nur die perfekte Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten, sondern macht sie für Gemeinden und Hobbygärtner auch durch ihre einfache Handhabung und den geringen Arbeitsbedarf, etwa in Hinblick auf den Unkrautdruck, interessant.