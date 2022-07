In Stadt St. Pölten fließt literweise Blut: Kritik an Öffnungszeiten

Werbung

30 bis 40 Personen täglich zapft die Blutbank St. Pölten Blut ab. Aber nicht alle schaffen es, zu den Öffnungszeiten vorbei zukommen.

Für Berufstätige sei es schwer, einen Termin zu organisieren, kamen Beschwerden an die NÖN-Redaktion. In der Blutbank verweist man auf die verschiedenen Aktionen, die zu Tagesrandzeiten sowie an Wochenenden stattfinden (nächste Termine ganz unten).

Florian Eigner hat die seltene Blutgruppe AB+. Foto: privat

Da es die Blutbank in der Stadt gibt, veranstaltet das Rote Kreuz in St. Pölten nur in Kooperation mit Firmen Spendeaktionen. Vergangenes Jahr waren es elf, heuer nur zwei. Das erklärt auch die geringe Anzahl an Blutspenden über das Rote Kreuz im ersten Halbjahr 2022: 107 Vollblutspenden im Gegensatz zu 728 im Jahr 2021.

Das St. Pöltner Spital kann über keinen Mangel an Blutkonserven mehr klagen, die rezenten Kampagnen scheinen Wirkung gezeigt zu haben. Trotzdem: „Der Sommer ist jedes Jahr schwierig, dieser Sommer gefühlt mehr“, sagt Universitätsklinikumssprecherin Ramona Ecker. Durch Quarantäne fallen Spenderinnen und Spender aus. „Im Schnitt kommen zu den Aktionen nur mehr die Hälfte bis zu einem drei Viertel der erwarteten Personen.“

„Es braucht einen finanziellen Anreiz“

So oft er kann, geht Florian Eigner aus St. Pölten spenden. Der 22-Jährige war zum ersten Mal beim Bundesheer, dort hat er herausgefunden, er hat die seltene Blutgruppe AB+. „Gerade wenn so wenig Blut im Umlauf ist, möchte ich etwas Gutes tun. Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus und ich weiß, bei einer OP sind schon einmal 25 Blutkonserven nötig.“

In seinem Umfeld gehen viele Personen spenden. Viele Personen hätten aber auch schlechte Erfahrungen gemacht oder unbegründete Ängste. Sie müssten motiviert und informiert werden, findet der Versicherungsagent. „Mein Tipp ist: Probier es einfach mal. Selbst wenn etwas schief geht, dann ist man gleich im Krankenhaus.“ Das Angebot müsste gleichzeitig niederschwelliger werden, findet Eigner.

Er versteht die Kritik an den Öffnungszeiten der Blutbank, genauso sei die vorher nötige Anmeldung eine Hemmschwelle. Wenn er dort ist, ist der Warteraum meistens leer. „Es braucht mehr Zuckerl, mehr finanziellem Anreiz und nicht Honig oder Wein.“ Gerade angesichts der Teuerungen würde eine Aufwandsentschädigung wie beim Plasmaspenden helfen. Genauso plädiert der 22-Jährige für mehr Werbung, staatlich finanziert.

