„So gegen 2 Uhr früh bin ich munter geworden, wodurch kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich gleich die Rauchschwaden im Schlafzimmer, dass sich im Dachgeschoß des Wohnhauses befindet, bemerkt“, erzählt Melanie K. im NÖN-Exklusiv-Gespräch.

In ihrem Wohnhaus in Traismauer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Sie hat ein eigenartiges Knistern sie wahrgenommen. „Um dem auf den Grund zu gehen, bin ich über das Dachflächenfenster, das in Richtung Berg ausgerichtet ist, auf das Dach geklettert“, so die Traismaurerin. Sie hat dann gesehen, dass das Nebengebäude in Brand stand und sofort die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Florianis stand der Müllraum bereits in Vollbrand und hatte auf das Wohnhaus übergegriffen.

Sofort wurde ein umfassender Außenangriff unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde die Drehleiter der Feuerwehr Herzogenburg-Stadt angefordert. Insgesamt standen 72 Feuerwehrkräfte von neun Feuerwehren mit 17 Fahrzeugen im Einsatz. Gegen die Flammen kämpften die Freiwilligen Feuerwehren Traismauer-Stadt, Stollhofen, Oberndorf/Gebirge, Waldlesberg, Wagram, Herzogenburg-Stadt, Gemeinlebarn, Hilpersdorf sowie Frauendorf. Um sechs Uhr früh konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Übrig geblieben ist nur noch das Gerippe des Dachstuhls.

Die Hausbewohnerin Melanie K. wurde nicht verletzt: „Ich habe den Brand halbwegs gut überstanden. Vorsichtshalber war ich auch eine kurze Zeit zur Kontrolle im Krankenhaus“, sagt sie. Was zum Brand geführt haben könnte, steht nach Angaben der Polizei derzeit ebensowenig fest wie die Höhe des Sachschadens. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.