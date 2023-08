Pönning: Florianis retteten über 100 Schweine

Zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Kapellner Katastralgemeinde Pönning sind am Samstag kurz nach 12 Uhr die Feuerwehren alarmiert worden. Aus ungeklärter Ursache stand ein Schweinestall lichterloh in Flammen. Innerhalb kürzester Zeit waren 143 Feuerwehrleute vor Ort, davon die fünf Feuerwehren des Unterabschnitts 3 Perschlingtal mit 90 Mann und zwölf Fahrzeugen. „Der rasche und erfolgreiche Einsatz hat die Schlagkraft der Wehren des Unterabschnitts. Das Feuer war rasch unter Kontrolle, Menschen oder Tiere sind nicht zu Schaden gekommen“, bilanzierte Unterabschnittskommandant Peter Luger, der gemeinsam mit Kapellns Kommandant Thomas Burger den Einsatz geleitet hatte. Die Florianis retteten über 100 Schweine: „Die Tiere konnten aus dem brennenden Stall in ein angrenzendes leer stehendes Lager getrieben und so gerettet werden", freut sich Peter Luger.