Ratscher im Perschlingtal unterwegs

Gelebtes Brauchtum kann man derzeit in Niederösterreich sehen und hören, wenn Ratscherkinder durch die Ortschaften ziehen und das Glockenläuten durch ihr Ratschen ersetzen. Während es in Perschling nur vier Mädchen sind, die sich in den Ratscherdienst stellen, sind es in Weißenkirchen oder in Langmannersdorf elf Mädchen und Buben, die an den Kartagen ihren Dienst versehen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.