Fladnitztaler Musikschüler schafften Prüfung

Vor wenigen Tagen fanden die jährlichen Musikschulprüfungen statt. Dabei traten Schülerinnen und Schüler in den Fächern Horn, Querflöte, Gitarre, Klavier, Klarinette und Saxofon an und zeigten im internen Teil ihr technisches Know-how am Instrument und im konzertanten Teil der Prüfung ihr Können.

Beim sogenannten konzertanten Teil der Prüfung durfte auch Publikum über das Können der Kinder staunen. Die Lehrkräfte Marianna Peter, Markus Zahrl, Tamara Ofenauer und Attila Kassai waren stolz auf die Leistungen ihrer Musikschüler und freuten sich über tolle Ergebnisse. Ganz besonderes Highlight waren die beiden Silber-Prüfungen auf der Querflöte. Melina Stockinger und Elisabeth Stelzhammer, die beide auch bereits Mitglieder der Jugendblaskapelle Fladnitztal sind, meisterten sie bravourös.