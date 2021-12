Obritzberg: Rudi rebellierte ruhig

Was waren das noch für Zeiten, als es bei den Budgetsitzungen im Gemeinderat hoch her ging! Und diesmal: Die Sitzung, die im öffentlichen Teil neun Tagesordnungspunkte umfasste, war in einer halben Stunde erledigt. Zum Budget 2022 sowie zum mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026 gab es keine einzige Wortmeldung und daher natürlich keinerlei Diskussion.

Beschlossen wurde das Finanzkonvolut mit den Stimmen der ÖVP, vier Mandatare der Bürgerliste „Wir“ sowie SP-Gemeinderat Martin Hössinger enthielten sich der Stimme (sein Parteigenosse Josef „Joe“ Thoma sowie Michael Hauser von „Wir“ fehlten entschuldigt).

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Die einzige Gegenstimme kam von „Wir“-Gemeinderat Rudolf Schweitzer. Dabei weist der Voranschlag ein kumuliertes Haushaltspotenzial (früher: Sollüberschuss) von 360.500 Euro auf, befinden sich bei den Vorhaben keine strittigen Projekte.

Im NÖN-Gespräch bricht der Budget-Rebell sein Schweigen: „Es gab im Vorfeld zuwenig Beratung oder Gespräche, der Schuldenstand ist nach wie vor eklatant hoch.“ Das Urgestein und Gründungsmitglied der Bürgerliste sitzt seit 16 Jahren im Gemeinderat: „Letztlich fühlt man sich vor vollendete Tatsachen gestellt.“