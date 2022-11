Traismauer: Minister-Suche war Lach-Garant

Zum 16. Mal wurde von der Theatergruppe der Volkstanzgruppe unter der Regie von Ricarda Trümmel und Kathrin Selinger ein humorvolles Theaterstück einstudiert. Zum Abschluss des Tanzjahres wurden mehrere Aufführungen im Landgasthof Huber zum Besten gegeben.

Insgesamt rund 750 Theaterbesucher hatten sich zu den vier Aufführungen eingefunden und verbrachten dabei kurzweilige und unterhaltsame Stunden. Diesmal wurde ein Lustspiel von Fritz Eckhardt mit dem Titel „Minister gesucht“ aufgeführt.

Für den reibungslosen Ablauf der Theateraufführungen im Landgasthof Huber und den Betrieb des Weinkoststandes zeichneten zahlreiche Mitglieder der Volkstanzgruppe Wagram verantwortlich. Im Bild (von links): Bernadette Ziegler, Stefan Moser, Catharina Ramel, Viktor Fischer und Martina Tauchner. Foto: Günther Schwab

Dabei geht es um den Unternehmer Richard Stapler, gespielt von Johannes Stockinger, bei dem die Welt zunächst noch in Ordnung scheint. Aber eines Tages taucht ein ehemaliger Schulfreund mit der Ankündigung auf, dass ein Minister gesucht wird – die Ruhe ist endgültig dahin. Es folgen Überraschungen und Turbulenzen am laufenden Band, allesamt in viel Humor verpackt.

Für besondere Lachsalven sorgten vor allem die Einsätze des Alfons Graf Bensdorp – gespielt von Roman Poindl, der bereits einiges an Bühnenerfahrung mitbringt und besonders viel Beifall vom Publikum erhielt. Ebenfalls als Laienschauspieler zu sehen war der Traismaurer Bürgermeister Herbert Pfeffer als Pellegrin (ein Dichter). Insgesamt war „Minister gesucht“ ein sehr unterhaltsames Stück, das sich nahtlos an die erfolgreichen Aufführungen der letzten Jahre reiht.

In den Pausen und nach den Aufführungen wurden die Gäste mit Speis und Trank versorgt. Neben den Spezialitäten aus Hubers Küche wurde im Wintergarten des Landgasthofes zur Verkostung von Traisentaler Spitzenweinen geladen, die von Mitgliedern der Volkstanzgruppe Wagram offeriert wurden.

In den nächsten Tagen wird nun für die Teilnahme am internationalen Tanzfestival im süd-ungarischen Csongrád Mitte November geprobt. Rund zehn Tanzpaare und fünf Musikanten der VTG Wagram werden dabei sein.

