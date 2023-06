„Stadtchef ist fraglos ein 24/7-Job“

Die Entschädigungen für Bürgermeister werden erhöht, spätestens ab 2024 werden in NÖ zwischen 470 und 690 Euro brutto mehr pro Monat und pro Ortschef bezahlt, wie im NÖ-Gemeindepaket von Schwarz-Blau ausgehandelt wurde. Für Bürgermeisterinnen soll es Mutterschutz geben und auch eine karenzzeit für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Was sagen die Ortschefs dazu, wie ist es um das Amt generell bestellt?

„Die geplante Anpassung ist begrüßenswert, aber für sich alleine keine zusätzliche Motivation, sich der Funktion Bürgermeister anzunehmen. Diese kommt schlicht aus der Möglichkeit, unser Lebensumfeld direkt gestalten zu können und aus den vielen kleinen Momenten, in denen diese Bemühungen wertgeschätzt werden“, sagt Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner.

Dass dieser persönliche Austausch nicht möglich war, habe die Arbeit in den vergangenen Jahren unheimlich mühsam gemacht. Stetes „Abarbeiten“ von Verordnungen ohne erkennbares „Licht am Ende des Tunnels“ sei eben nicht das, was man sich unter der Tätigkeit eines Bürgermeisters vorstelle.

Artner: „Mitunter ist in dieser Zeit auch der allgemeine Umgangston rauer geworden.

Kleinigkeiten, ob mit zwischenmenschlichem oder behördlichem Hintergrund, führen teilweise zu Reaktionen, welche sich niemand verdient hat; noch dazu, wenn Gemeinde und Bürgermeister weder Teil des Problems, noch der Lösung sind“, sagt Herzogenburgs Stadtchef.

Und dennoch: „Das Bürgermeister-Amt macht Freude. Insbesondere, wenn man etwa nach langer Vorbereitung etwas zur Umsetzung bringen kann und gemeinsam etwas erreicht hat. Wenn einen Kinder auf der Straße grüßen oder Fragen stellen. Wenn man Vereinsaktivitäten unterstützen kann und dann miterleben darf, welches Engagement damit befördert wird. Wenn sich Menschen ehrlich über etwas freuen, das man als Bürgermeister mit-bewirkt hat."

Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer kann den Änderungen etwas abgewinnen: „Die Einführung des Mutterschutzes für Bürgermeisterinnen und auch die Möglichkeit einer Karenzzeit begrüße ich sehr! Wie das in der Praxis allerdings aussehen wird, bin ich schon gespannt.“

Gerade die ersten Monate nach der Geburt seien für das Wohl und die Geborgenheit besonders wichtig. Pfeffer: „In den ersten Lebenswochen sind die Bedürfnisse des Kindes und die Entwicklung so etwas Besonderes, dass es für den kleinen Menschen essenziell wertvoll ist, wenn sich die Eltern nur ihrem Kind widmen können. Das muss auch in der heutigen Zeit aktiven Politikern möglich und gegönnt sein!“

Allerdings sei hinterfragenswert, ob es in Zeiten der Teuerung und der sozialen Krise das richtige Signal ist, die Bürgermeisterbezüge anzuheben, selbst wenn diese an der untersten Stufe der Politbezugspyramide angesiedelt sind. Verantwortung und Haftungsfrage seien wesentlich weitreichender.

Pfeffer: „Das Bürgermeisteramt erfordert enorme Verantwortung und mit der Bürgernähe, die mich damit verbindet, ist dieses fraglos ein 24/7-Job! Und da bin ich bei der nächsten Frage angelangt: Die große Verantwortung, die man trägt, führt nicht nur zu einer enormen Belastung, sondern vor allem ist diese auch mit persönlichen Konsequenzen in Haftungsthematiken verbunden. Viele Amtskollegen üben ihre Funktion als Ortschef zusätzlich zu ihrem Beruf aus und sind daher oftmals einer Doppelbelastung ausgesetzt.“

Auf der einen Seite seien die Bürgermeisterbezüge in der Vielzahl österreichischer Kommunen zu gering, um ohne Zivilberuf das Auslangen zu finden, auf der anderen Seite erfordere das Bürgermeister-Amt enorme Aufmerksamkeit, denn die Anforderungen seien umfangreich.