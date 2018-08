45 Gemeinden hat der Bezirk St. Pölten, in nur fünf sind Frauen als Bürgermeisterinnen an der Spitze. Mit Karin Gorenzel (SP) und Daniela Engelhart (VP) in Wölbling und Obritzberg-Rust gibt es in der Region zumindest zwei Frauen im höchsten Amt einer Gemeinde.

Auch für VP-Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl gibt es zu wenig Frauen im Bürgermeisteramt: Es müsse ein zentrales Anliegen sein, die Funktion so attraktiv zu machen und Frauen darin zu bestärken, sich für das Bürgermeisteramt zu entscheiden, forderte er beim Treffen von Bürgermeisterinnen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg in St. Ulrich in Tirol. Unter den 75 teilnehmenden Bürgermeisterinnen war auch Karin Gorenzel.

Sie ist ebenfalls der Meinung, dass es mehr Ortschefinnen „genauso wie in anderen Sparten in führenden Positionen“.

Auch in Niederösterreich sollte es ihrer Meinung nach mehr Ortschefinnen geben, obwohl man ganz gut aufgestellt sei. Für Gorenzel müssten dafür aber etliche Rahmenbedingungen geschaffen werden: „Eine soziale Absicherung ist ebenso wichtig, wie diesen Beruf familienfreundlicher zu gestalten.“ Gerade weil das Amt zu wenig auf familiäre Bedürfnisse abgestimmt sei, würden nur wenige Frauen als Bürgermeisterin arbeiten. „Eine Rolle spielt wahrscheinlich auch, dass es zu wenig Vorbilder gibt“, ist Gorenzel überzeugt.

Für mehr Frauen würde sprechen, dass sie – anders als die Männer – vermehrt den Konsens suchen. „Sonst glaube ich nicht, dass es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Herangehensweise im Amt gibt.“

„War ein guter Austausch“

Ähnlich ist auch die Herangehensweise der Bürgermeisterinnen in anderen Ländern, wie Gorenzel beim Bürgermeisterinnen-Treffen in Tirol feststellte. „Der Beruf ist in anderen Ländern allerdings anders aufgestellt“, erklärt Gorenzel. Besonders beeindruckt hat die Bürgermeisterin auch der freundschaftliche Umgang mit den Kolleginnen vor Ort. „Es gab keinen Konkurrenzkampf, es war ein guter Austausch“, sagt die Wölblingerin.

Worauf bei Frauen allerdings schon vermehrt geachtet werde, sei das Verhalten und das Aussehen. „Auf Kleidung und Äußerlichkeiten wird aber wahrscheinlich eher von anderen Frauen geachtet“, schmunzelt Gorenzel.