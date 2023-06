Fest in der Herzogenburger St. Pöltner Straße

Es war zwar sommerlich heiß, deshalb sind die Massen erst so richtig gegen Abend eingetroffen, dennoch war das 4. St. Pöltner-Straßenfestl am vergangenen Freitag in Herzogenburg durchaus ein Erfolg. Bieranstich gab es heuer keinen, aber einen Frühschoppen mit der Stadtkapelle, an dem sich auch die jüngeren Mitglieder beteiligten. Die Geschäfte locken mit interessanten Angeboten – so gab es bei Farben-Figl und bei Müllers Trödlerladen einen Flohmarkt, im Süden der Straße eine Hüpfburg für Kinder – und auch die Riesenseifenblasen warteten an der Nordseite der Straße. Die Oberndorfer Florianis boten Gegrilltes und Trinkbares an, beim Beef + Burger wurde ab 11 Uhr Spanferkel serviert, es gab Gewinnspiele und Weinverkostungen – und mehrere Live-Bands versorgten die Gäste mit musikalischer Unterhaltung. Ein Höhepunkt war die Modeschau der „Trachtenliebe“, wo jüngere und auch reifere Models herrliche Trachtenbekleidung präsentierten.