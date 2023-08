Sommer-Camp in der Herzogenburger Boulderhalle

Wer in den Ferien nicht wegfahren konnte und trotzdem etwas erleben wollte, hatte in den vergangenen Wochen jede Menge Gelegenheit dazu. Wasserratten zog es an den Hitzetagen ins Erlebnisbad, wo nicht nur drei Becken mit Rutschen, ein Sprungturm, Kletternetz und Strömungskanal, sondern auch der große Naturbadeteich auf die Besucher warteten. Wer nicht zum Baden wollte, hatte es nur ein paar Schritte weiter zum Minigolfplatz, beteiligte sich am Ferienspiel der Stadtbücherei, bei dem man für seine schönsten Ferienzeichnungen ein kleines Geschenk bekam, fuhr aufs Ferienlager der Jungschar mit, turnte bei der Sportunion oder ging zum Sommerferien-Camp in die Kraftwerk-Boulderhalle. Zu diesem Camp hatten die Herzogenburger Naturfreunde eingeladen. Dort standen von Montag bis Freitag Klettern, Spielen, Malen und Basteln am Programm, man musste sich zwar schon zu Ferienbeginn anmelden, aber dafür gab es mittags auch etwas Gutes zum Essen. Die Kinder waren begeistert: „Wir werden sicher auch im nächsten Jahr wieder kommen!“

Es wurde auch viel gespielt und gebastelt — Erich und Manuela Dorweckinger halfen dabei. Foto: Hans Kopitz