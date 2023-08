Ferienspiel der Wölblinger ÖVP

Ein spannender Busausflug stand beim heurigen Ferienspiel der ÖVP Wölbling am Programm. Jugendgemeinderat Michael Burger organisierte einen Nachmittag beim Straußenland Ebner in Schönberg am Kamp und am Heimweg wurde noch der Rettungshubschrauber Christophorus 2 in Gneixendorf besichtigt, wo hautnah eine Hubschrauberlandung erlebt wurde. Zwischendurch hatten Vizebürgermeister Peter Hießberger und geschäftsführender Gemeinderat Manuel Erber zu einem Eis für alle Teilnehmer eingeladen. „Es war ein sehr heißer Nachmittag, aber die Kids waren sehr interessiert und die Inhalte auch sehr spannend“, freut sich Jugendgemeinderat Michael Burger über den gelungenen Ausflug.