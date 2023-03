Perschlinger Duo auf Tuchfühlung mit den Stars

Matthias Eigner, war jahrelang Obmann-Stellvertreter des UTC Sparkasse Perschling an der Seite von Obmann Franz Peter Nussbaumer. Das Duo verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

Als Anerkennung des politischen Erfolges seines Freundes in dessen Heimatgemeinde Perschling lud Eigner Nussbaumer in eine VIP-Box beim Hinspiel Leipzig gegen Manchester City im Achtelfinale der Champions League in die Arena Leipzig ein. Lange nach Ende des Spieles (1:1) gelang ihm ein Foto mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Freund Eigner. Die 550 Kilometer lange Heimfahrt nonstop nach Asperhofen war für den hauptberuflichen Taxifahrer Nussbaumer schließlich kein Problem.

