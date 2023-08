Traismaurer klagt: „Ich wurde zu Unrecht bestraft!“

Der 17. Mai dieses Jahres wird Robert Sinek noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Es war ein Tag, an dem er sich sehr ärgern musste. Der Groll hält bis heute an.

Der Traismaurer wollte am Vormittag einen Optiker bei der Firma Hartlauer in der St. Pöltner Innenstadt aufsuchen und parkte seinen Wagen in der Julius-Raab-Promenade. „Ich warf zwei Euro in den Automaten und löste um 9.15 Uhr ein Parkticket, das bis 11.15 Uhr galt.“ Weil er von einem Bekannten gehört habe, dass es öfter zu „Unregelmäßigkeiten“ kommen soll, zückte er sein Handy und fotografierte den Parkschein, der in seinem Auto lag. Danach begab sich der Römerstädter zum Optiker.

Als er zurück zum Auto kam, traute der Mann seinen Augen nicht: An der Windschutzscheibe prangte ein Strafmandat, ausgestellt um 9.34 Uhr. 27 Euro sollte der 51-Jährige berappen, weil er keinen Parkschein gelöst habe.

Interventionen bei der „Group 4“, die für die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung verantwortlich zeichnet, sowie beim Magistrat St. Pölten blieben erfolglos. Ganz im Gegenteil, der Magistrat stellte eine Anonymverfügung aus, auf 35 Euro beläuft sich nun die Strafe, die Robert Sinek bis 7. August bezahlen kann.

Von der Rechtsabteilung der „Group 4“ heißt es dazu: „Wir sind in enger Abstimmung mit unserem Auftraggeber, dem Magistrat St. Pölten. Seitens des Strafamts wurde uns mitgeteilt, dass der Fahrzeuglenker telefonisch bereits umfassend über die möglichen Schritte des Strafverfahrens informiert worden ist. Sollten noch Fragen offen sein, steht der Magistrat St. Pölten gern weiterhin zur Verfügung“, so Christine Jira-Rauch auf NÖN-Anfrage.

Der Magistrat St. Pölten hält fest, dass „der Autofahrer eine Anonymverfügung erhalten hat, weil am 17. Mai um 9.34 Uhr sein Fahrzeug in einer abgabepflichtigen Kurzparkzone abgestellt war und kein Parkschein hinterlegt war. Er hat gegen die Anonymverfügung einen Einspruch eingebracht, der ihm mit Bescheid abgewiesen wurde, da gegen eine Anonymverfügung kein Einspruch möglich ist.“

Allerdings: „Die Zahlungsfrist der Anonymverfügung endet am 7. August 2023 und es wird danach die Strafverfügung ausgefertigt und zugestellt. Dann besteht die Möglichkeit, einen Einspruch gegen die Strafverfügung einzubringen“, weist Pressesprecher Thomas Kainz hin.

Mit Hinblick auf einen Rechtsstreit kommen bei Robert Sinek gemischte Gefühle auf: „Ich habe ja alles schwarz auf weiß, der Richter würde lachen über den Magistrat. Auf der anderen Seite ist das Ganze ein Kasperltheater, für das ich weder Zeit noch Lust habe.“