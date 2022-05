Herzogenburger Theatergruppe Augustin ist wieder aktiv

Werbung

„Wenn schon - denn schon“ hieß das vorläufig letzte Stück der Theatergruppe Augustin im November 2019, bevor sie die Corona-Pandemie zu einer langen Pause zwang. Doch nun geht es wieder vorwärts – und die Proben für das Lustspiel „Nichts als Kuddelmuddel“ stehen in den Startlöchern, denn das Stück wird am letzten Juli-Wochenende vom 29. bis 31. Juli sowie am Wochenende darauf, vom 4. bis 6. August, im Theatersaal des Stiftes über die Bühne gehen.

Es handelt sich um eine Komödie in zwei Akten, die im deutschsprachigen Raum bereits seit mehreren Jahren mit großem Erfolg aufgeführt worden ist.

Der Kartenverkauf für alle sechs Vorstellungen startet Ende Juni.

Bei der kürzlich im Reitherhaus abgehaltenen Generalversammlung der Theatergruppe wurde der Vorstand durch Wiederwahl bestätigt.

Sämtliche Funktionäre – Obmann Erwin Fischer und seine beiden Stellvertreter Peter Schräfl und Stefan Wurzl, Kassierin Christine Artner sowie Schriftführerin Elfriede Fischer und ihr Stellvertreter Kurt Schirmer – behielten ihre Positionen. Geleitet wurde die Wahl von Vizebürgermeister Richard Waringer. Christine Artner, Elfriede Fischer, Erwin Fischer und Kurt Schirmer werden in dem Lustspiel mitwirken, ebenso Max Kohwalter, Lena Hofmann und Ingrid Vermeulen, die eine Souffleuse spielt. Als tatsächliche Souffleuse wird Monika Wurzl agieren.

Die Regie in dem „Kuddelmuddel“ hat Massimo Rizzo inne.

